Incidente a Spadola: coinvolte una Fiat 500 ed una Mercedes

Ennesimo incidente nelle Serre, questa volta nel territorio di Spadola, dove sulla ex SS 110 l’impatto ha riguardato una Fiat 500X ed una Mercedes (vecchio modello). Sul posto, oltre alle Forze dell’Ordine che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, personale dell’Anas ed i sanitari del 118. Da accertare le condizioni di salute di tre feriti, le vetture hanno subito vistosi danni nella parte anteriore.

La strada statale 572 ‘Di Monte Cucco e Monte Pecoraro’ (ex SS110), provvisoriamente chiusa al transito al km 3,233, ora, come informa l’Anas, è stata riaperta.