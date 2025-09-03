Incidente a Simbario: ferito un giovane

È stata forse la velocità la causa di un incidente autonomo che ha avuto luogo in serata a Simbario nelle vicinanze del Calvario su via Bertucci Ceraso. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di 30 anni ha perso il controllo della propria vettura mentre superava un dosso andando ad impattare contro un’altra auto parcheggiata per poi piegarsi su un lato. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i Vigili del Fuoco e gli agenti del Commissariato di Serra San Bruno per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente, che ha riportato diverse contusioni, è stato trasportato all’ospedale “San Bruno” per i dovuti accertamenti.
