Incidente a Serra sulla ex SS 110, Figliucci: “Confermato il tavolo tecnico che ho richiesto, necessario avviarlo con urgenza”

Non tardano ad arrivare le reazioni a seguito dell’incidente registrato nei pressi dell’incrocio tra la strada che conduce verso Mongiana (ex SS 110) e via Sant’Ugo di Lincoln (che porta alla Certosa). Il consigliere comunale di “Per Serra insieme” Biagio Figliucci, che ha posto la pericolosità dell’arteria al centro della sua agenda politica, ha infatti nuovamente evidenziato l’urgenza di effettuare interventi risolutivi.

“Lo scorso 15 giugno – sostiene l’esponente dell’opposizione – ho sollecitato per l’ennesima volta un sopralluogo sull’area in cui si è verificato l’incidente. Successivamente mi è stata data massima disponibilità dall’architetto Nico Curcio, responsabile Anas, circa l’avvio di un tavolo tecnico insieme alla Provincia di Vibo Valentia. Proprio oggi ho ricevuto conferma anche da parte del presidente Corrado L’Andolina sulla volontà di aprire il tavolo tecnico. Ma non c’è tempo da perdere perché ormai gli incidenti si verificano con preoccupante cadenza”.

Figliucci ha inoltre sottolineato la necessità di potenziare l’ospedale “San Bruno”, poiché i feriti sono stati costretti ad effettuare gli esami all’ospedale di Vibo, vista l’impossibilità di eseguire le Tac a Serra.