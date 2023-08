Incidente a Satriano Marina: ferite due donne

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Soverato è intervenuta su viale Europa nel comune di Satriano Marina per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte: una Fiat Panda ed una Volkswagen Golf. La Fiat Panda a seguito dell’impatto si è ribaltata sulla sede stradale.

Tre in totale gli occupanti delle vetture. Una donna rimasta incastrata nell’abitacolo della Fiat Panda è stata estratta dai Vigili del Fuoco ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera. Anche la giovane conducente della Golf è stata condotta in ospedale per ulteriori accertamenti e controlli. Illeso il terzo occupante.

I Vigili del Fuoco hanno altresì messo in sicurezza le vetture ed il sito. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.