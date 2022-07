Incidente a Davoli: muore un anziano

È finita in località Sant’Ippolito, a Davoli, la vita di un 79enne. L’anziano stava viaggiando da solo a bordo di una Fiat Panda (vecchio modello) quando, per cause in corso di accertamento, l’utilitaria è prima andata fuori strada e poi si è ribaltata. Il decesso è presumibilmente avvenuto sul colpo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, sono giunti i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Soverato, che hanno provveduto a recuperare la salma e a mettere in sicurezza l’area.