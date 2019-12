Inchiesta “Libro Nero”, per il Tribunale del Riesame l’ex assessore regionale Naccari deve essere arrestato

E’ stata accolta favorevolmente dai magistrati del Tribunale del riesame di Reggio Calabria l’istanza avanzata dalla Procura della Repubblica finalizzata alla richiesta di annullare la decisione con la quale il Giudice delle indagini preliminari aveva respinto, cinque mesi fa, la richiesta di arresto nei confronti di Demetrio Naccari Carlizzi, già vicesindaco di Reggio Calabria nonché assessore regionale nella Giunta Loiero.

Un rifiuto che era stato spiegato con l’assenza, ravvisata allora dal magistrato, dei requisiti cautelari. L’alto esponente del Partito Democratico era anch’egli finito nelle maglie dell’operazione “Libro Nero” che aveva portato alla cattura di Alessandro Nicolò e Seby Romeo, entrambi consiglieri regionali, il primo di Fratelli d’Italia e tuttora detenuto per associazione mafiosa, il secondo all’epoca capogruppo del PD a Palazzo Campanella, al quale era stato addebitato il reato di tentata corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e recentemente rimesso in libertà. Il provvedimento giudiziario non ha immediato carattere di esecutività poiché ci sarà da attendere l’esito del ricorso presentato dagli avvocati di Naccari Carlizzi alla Corte di Cassazione. Qualora la rivendicazione non dovesse essere accettata il cognato di Giuseppe Falcomatà sarebbe sottoposto al regime della detenzione domiciliare. L’accusa a suo carico, di concorso esterno in associazione mafiosa, riguarda l’esistenza, sostenuta dagli inquirenti, di relazioni da parte dello stesso Naccari con affiliati alla cosca di ‘ndrangheta Libri.