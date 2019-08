Inchiesta “Libro Nero”: le scudisciate della Fiamma Tricolore alla politica calabrese e alla Meloni

“Vogliamo esprimere la gratitudine di tutti gli iscritti del Movimento Sociale Fiamma Tricolore alle forze dell’ordine e alla magistratura per il loro operato grazie al quale un po’ di pulizia è stata fatta all’interno della politica calabrese. Pulizia che avrebbero dovuto fare i partiti ed invece è toccato ancora una volta alla magistratura agire”.

Sono queste le dichiarazioni di Francesco De Leo, della segretaria regionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore la quale, con orgoglio, rivendica da sempre l’assoluta estraneità del movimento rispetto a personaggi e ambienti tanto loschi quanto poco raccomandabili. “Estraneità – sostiene il rappresentante della Fiamma – che troppo spesso si manifesta con risultati elettorali deludenti, ma che tengono alta la nostra bandiera e proteggono i nostri ideali di legalità e giustizia.

La politica calabrese da troppi anni in coma rischia oggi il tracollo totale agendo in una regione in cui non vi è un partito, tranne ovviamente il nostro, che non abbia conosciuto scandali ed arresti”.

Non può poi mancare il commento alle reazioni dei partiti dei diretti interessati: “Rimaniamo sbigottiti delle affermazioni dell’onorevole Giorgia Meloni che, al contrario di ciò che predica in tv e sui social, dopo aver raccattato di tutto dal bidone dell’umido ora si lamenta per la puzza. Abbia un sussulto di dignità e ci restituisca quella Fiamma Tricolore che lei e i suoi sodali democristiani detengono in vergognoso ostaggio dal lontano gennaio 1995”.

“Per non parlare del Partito Democratico, i cui indagati ormai non si contano più, assimilabile ad oggi più ad una associazione a delinquere che ad un partito politico. I numeri degli indagati non temono smentita alcuna”.

Altro che sciogliere Casapound et similia! Se c’è un partito che in Italia andrebbe sciolto, visti i continui scandali dalla Calabria a quello di Bibbiano passando per il Consiglio superiore della magistratura, citandone solo alcuni, visto che la lista sarebbe troppo lunga, ebbene quello è proprio il PD!

“La Calabria – continua il segretario regionale – ha dimostrato nei vari decenni l’incapacità dei suoi politici di governarla se non al servigio di ambienti mafiosi. Il suo popolo è tanto colpevole quanto i suoi rappresentanti, propria diretta espressione.

Perché dobbiamo negare la realtà? La Calabria vive una situazione di guerra per la qule servirebbe la completa rieducazione culturale dei suoi cittadini alla legalità e al rispetto della legge!”

“Abbiano i partiti, tutti – conclude De Leo – un sussulto di dignità e di coraggio, azzerando ogni carica e togliendo di mezzo qualsiasi soggetto in odor di malaffare, giovani affaristi, consociativismi vari, legali o meno che siano”.