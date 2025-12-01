Incetta di medaglie per la Calabria ai Campionati italiani U13/15 di Pesistica olimpica

Nella giornata di sabato 29 e domenica 30 novembre a Roma si sono svolti i Campionati italiani U13/15 di Pesistica olimpica sotto l’egida della FIPE (Federazione italiana pesistica). La Regione Calabria è stata rappresentata ed ha portato con sé un importante bottino di medaglie. Si sono infatti registrate prestazioni di assoluto livello sia nelle Categorie femminili e in quelle maschili.

Nelle categoria U13 F Beatrice Falzia per l’Asd Rogolino di RC conquista l’argento con la soddisfazione di portare a casa la coppa come miglior Sinclair.

Marica Mangiarano ha conquista l’oro e il titolo di campionessa italiana pur non essendo nelle migliori condizioni, dimostrando le sue infinite potenzialità.

Argento, poi, per Mario Margiarano e Giovanni Scigliano, bronzo per Angelo Scilla nell’esercizio dello strappo.

Paolo Spanò dell’Asd Jolly Roger di Reggio Calabria si è laureato campione italiano nella categoria 56 kg (allenato dal tecnico Luca Sergi).

Nell’ultima giornata sono scese in campo le Categorie più pesanti: in pedana il jonadese Lorenzo Pesce U15 categoria 98+ dell’Asd SnatchBox allenato dai tecnici Emanuele Prestifilippo e da sua moglie anch’essa tecnico e vicepresidente di Fipe Calabria. Lorenzo Pesce non si è fatto sfuggire l’occasione di mettere al collo le 3 medaglie del metallo più prezioso negli esercizi dello strappo, dello slancio e nel totale prendendosi così di diritto il titolo di campione italiano e confermando la capacità della piccola società Asd SnatchBox di fare grandi cose e continuare sulla strada già tracciata dalla punta di diamante Simone Abati, figlio dei due tecnici, già atleta della nazionale italiana.

Un plauso e un assoluto riconoscimento è stato rivolto al Comitato regionale Fipe Calabria e al suo presidente Antonello Battaglia che continua nel meraviglioso lavoro compiuto dall’uscente presidente Marco Giovannini a dimostrazione che la Pesistica olimpica non può più essere considerata uno sport minore.