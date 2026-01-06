Incendio mezzi ditta Mammone, Tassone: “Preoccupante serie di atti intimidatori, fare presto luce sull’accaduto”

“Ho appreso dalla stampa del vile atto intimidatorio subito da Eugenio Mamone, al quale ignoti, alcune notti fa, hanno dato fuoco a un mezzo di lavoro della sua impresa edile. Si tratta dell’ennesimo episodio di una lunga e preoccupante serie di atti intimidatori che, soprattutto negli ultimi anni, stanno colpendo imprenditori e operatori di diversi settori nelle nostre comunità”.

È il commento del consigliere comunale ed ex sindaco Luigi Tassone alla notizia della distruzione dei mezzi della ditta Mammone.

“Eugenio – spiega il già consigliere regionale – è conosciuto da tutti per la sua serietà, la sua umiltà e per il profondo senso del dovere con cui porta avanti la propria attività.

Mi auguro che le forze dell’ordine facciano al più presto piena luce su quanto accaduto. A lui e alla sua famiglia – conclude – va la mia più sincera vicinanza e solidarietà”.