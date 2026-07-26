Incendio in un’azienda nella zona Margherita a Crotone: intervento di bonifica dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono intervenuti per un incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda situata nella zona Margherita. Sul posto hanno operato diverse squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dalla Protezione Civile, dalle pattuglie della Polizia di Stato e dal personale della Croce Rossa Italiana. A supporto delle operazioni è stato inoltre impiegato un mezzo speciale dei Vigili del Fuoco normalmente destinato al soccorso aeroportuale, il cui utilizzo si è reso necessario per garantire un’efficace azione di spegnimento e di supporto logistico.

Nel corso dell’intervento, a scopo precauzionale, è stata disposta l’evacuazione di alcune abitazioni situate nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’incendio, a causa della densa colonna di fumo nero che ha temporaneamente compromesso la qualità dell’aria.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di contenere e successivamente estinguere le fiamme, evitando ulteriori propagazioni. Al momento l’incendio risulta in fase di bonifica e non si registrano persone coinvolte o ferite. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.