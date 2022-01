Incendio in una casa di Cardinale: coppia di anziani salvata dai Vigili del Fuoco

Se la sono cavata con tanta paura, ma fortunatamente senza danni fisici. Un incendio ha turbato la nottata di una coppia di anziani, che hanno visto scongiurato il pericolo grazie all’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Chiaravalle Centrale.

Il rogo, originatosi dalla canna fumaria di una stufa a legna, ha interessato il tetto di copertura della loro abitazione situata nel centro storico di Cardinale. L’azione dei Vigili del Fuoco è valsa alla completa estinzione delle fiamme, evitando il propagarsi delle stesse all’intero stabile ed alle abitazioni adiacenti. I due anziani, in buono stato di salute, ma in evidente panico, sono stati tratti in salvo. L’abitazione, in via precauzionale, è da considerarsi inagibile in attesa dei lavori di messa in sicurezza e del ripristino del tetto.