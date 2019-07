Questa notte i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono intervenuti in via San Paolo nel comune di Praia a Mare per lo spegnimento di un incendio che ha coinvolto un magazzino commerciale.

Sono intervenute 4 squadre del Comando di Cosenza ed una del distaccamento di Lauria.

L’incendio è stato spento e, successivamente, le squadre hanno effettuato le operazioni di smassamento dei materiali interessati dall’incendio.