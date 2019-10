Incendio in un deposito con bombole in disuso: difficile intervento dei Vigili del Fuoco

Ieri, intorno alle ore 17, una chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Crotone ha segnalato un incendio di sterpi in Via delle Conchiglie, che minacciava una proprietà con all’interno uno stabile adibito a deposito.

Arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno capito che la situazione si presentava già critica: vi era un deposito con all’interno materiali di vario genere, tra questi anche bombole di gas in disuso, quindi è stato richiesto il supporto un’autobotte per rifornire l’autobomba che stava già lavorando per lo spegnimento.

La zona interessata dalle fiamme era abbastanza vasta con roulotte abbandonate, un container e materiale vario.

I mezzi impegnati per spegnere l’incendio sono stati 5 con supporto del mezzo movimento terra per lo smassamento. Il lavoro si è prolungato anche con cambio turno fino alle 23:45 per la bonifica e messa in sicurezza della zona.