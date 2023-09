Incendio in un capannone di Serra San Bruno: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Serra San Bruno sono intervenuti nel pomeriggio di oggi per domare un incendio sviluppatosi presumibilmente a causa di un corto circuito in un capannone. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito l’ulteriore propagarsi delle fiamme. Numerose le persone giunte sul posto, incuriosite dalla mole di fumo nero proveniente da via degli Abeti. Non si registrano danni alle persone.