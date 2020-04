Incendio in un bosco: denunciato il proprietario del terreno

I militari della Stazione Carabinieri Parco di Cava di Melis hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari un uomo di Longobucco per il reato di incendio boschivo colposo.

I militari, a seguito di una chiamata al numero di emergenza ambientale 1515, sono intervenuti in località “Macrocioli”, a Longobucco, a seguito dello svilupparsi di un incendio boschivo. Sul posto stava già operando una squadra antincendio regionale intenta a spegnere le fiamme che stavano interessando un bosco di Pino Laricio con sporadiche presenze di latifoglie. L’’indagine è stata effettuata mediante l’applicazione del MEF (Metodo delle Evidenze Fisiche), che consente di ricostruire l’evoluzione del fuoco attraverso i segni e le tracce che lo stesso rilascia. In questo modo è stato individuato il punto di innesco dal quale si è propagato il fuoco. Dall’attività d’indagine è emerso che sul terreno erano stati effettuati dei lavori agricoli da parte del proprietario che, bruciando dei residui vegetali, ha provocato l’incendio. Le fiamme sono state domate dopo alcune ore ed hanno interessato una superficie boscata di oltre due ettari ricadenti in zona 2 del Parco della Sila.