Incendio in abitazione del Vibonese messo sotto controllo dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi 24 dicembre alle 16:45 in via Regina Elena, a Ionadi, per l’incendio di una abitazione.



Ricevuta la richiesta di soccorso, sul posto è stata inviata la prima partenza che ha beneficiato del supporto di una autobotte ed una autoscala, nonché della squadra operativa del distaccamento di Vibo Marina.

L’incendio ha interessato il tetto in legno e tegole canadesi di un fabbricato isolato ad un piano fuori terra ed uno seminterrato.

Grazie al tempestivo intervento l’incendio è stato messo sotto controllo evitando la propagazione ai locali sottostanti.

Durante le operazioni di spegnimento è giunta una chiamata per un incendio che ha interessato una autovettura in transito sulla SS18 in prossimità del cimitero di Vena Superiore e pertanto si è reso necessario spostare una delle squadre impegnate sull’incendio del tetto.

Complessivamente sono intervenuti 15 uomini e sette automezzi.

Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.