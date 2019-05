Incendiò il “Teatro dei Burattini”, scoperto grazie ai sistemi di videosorveglianza

Nei giorni scorsi personale dell’UPGSP della Questura di Crotone ha denunciato alla competente Autorità giudiziaria un 42enne crotonese perché resosi responsabile del reato ex art. 424 C.P. (danneggiamento a seguito d’incendio) commesso lo scorso 25 Aprile in Piazza Pitagora a danno della compagnia teatrale burattinaia “Fratelli Ferraiolo”.

Nella circostanza, nell’arco notturno, fu parzialmente incendiato il “Teatro dei Burattini” fatto per cui vi fu una notevole risonanza mediatica. A seguito di immediate attività info-investigative poste in essere da personale dipendente e grazie all’attenta e meticolosa visione di alcuni frame estrapolati da diversi sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali posti nelle vicinanze del “Teatro dei Burattini”, è stato possibile individuare alcuni particolari del vestiario e, di conseguenza, individuare ed identificare compiutamente il soggetto resosi responsabile dell’insano gesto, ascrivibile a situazioni personali dell’autore.