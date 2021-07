Questa mattina intorno alle 14.00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone è intervenuta in via Gaetano Filangeri, per un principio di incendio all’interno di una abitazione.

La squadra, subito giunta sul posto, ha costatato che un lumino in cera, posto su un mobile della stanza da letto, aveva innescato un incendio sul mobile stesso. L’immediato intervento dei Vigili ha evitato che l’incendio si propagasse al resto della stanza, con conseguenze molto più gravi.