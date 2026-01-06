Incendio ditta Mammone, la solidarietà del sindaco Barillari: “Tutti con Eugenio, gli atti vili vanno combattuti”

“Massima solidarietà alla ditta Mammone, una realtà esemplare che negli anni ha costruito un modello di impresa solido dimostrando caparbietà, umiltà e senso del dovere” è stata espressa dal sindaco Alfredo Barillari, una volta appresa la notizia della distruzione dei mezzi aziendali per via di un incendio sulle cui origini sono in corso le verifiche delle Forze dell’ordine. Come si ricorderà, anche l’auto del primo cittadino fu arsa dalle fiamme dieci mesi addietro.

“Ho chiamato Eugenio – ha in particolare affermato Barillari – interpretando il senso di solidarietà dell’intera comunità, consapevole che in questi momenti al senso di vuoto e alla rabbia che si provano, è di fondamentale importanza l’abbraccio di tutte le persone che credono in lui spingendolo a ripartire con ancora più forza. Atti del genere – ha concluso – dimostrano solo viltà e ignoranza, vanno combattuti con tutti i mezzi e sono fiducioso che il lavoro degli inquirenti potrà fare luce su questa vicenda”.