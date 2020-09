Incendio anche nella discarica di San Giovanni in Fiore, De Caprio: “Non ci faremo sottomettere dalla ‘ndrangheta o da qualche lobby”

“Dopo l’incendio alla discarica di Siderno, oggi incendio a San Giovanni in fiore. Sul posto sono intervenuti Arpa Calabria, Protezione civile e i Vigili del fuoco. Pare esistano volontà contrarie all’efficienza del ciclo dei rifiuti nella Calabria”. Così Sergio De Caprio, assessore all’ambiente della Regione Calabria che sostiene che “la Regione e le Istituzioni supereranno ogni ostacolo mettendo in campo tutte le risorse e le competenze disponibili”.

“Guidati dal nostro presidente Santelli – aggiunge De Caprio – stiamo lavorando con le Prefetture, coordinate dal prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta, per alzare al massimo la vigilanza delle Forze dell’Ordine sugli impianti della Regione e impedire all’inciviltà di prevalere, perché desta sospetto che, proprio nel momento in cui la Calabria è colpita da forti precipitazioni, scoppiano gli incendi. Tutto questo ci fa capire che siamo sulla strada giusta e sapremo uscire dall’emergenza e liberare la Calabria da menti criminali che hanno interesse a imprigionarla.

Deve essere chiaro, e per quanto mi riguarda è chiarissimo – conclude – che Il popolo calabrese e il Governo della Calabria non si faranno sottomettere dalla ‘ndrangheta o da avide lobby economiche. Lunedì la situazione sarà analizzata in Prefettura per gli aspetti specifici”.