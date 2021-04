Incendio alla cooperativa “Stella del Sud”, Vono: “Realtà imprenditoriale di rilievo, offrirò il mio aiuto per una rapida ripresa”

“Ho voluto essere personalmente accanto al sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, per testimoniare la presenza delle Istituzioni sul territorio. Purtroppo quanto accaduto all’impianto di selezione dei rifiuti della cooperativa ‘Stella del Sud’ è gravissimo e, indipendentemente dalle indagini in corso, è importante che sia forte la presenza di chi rappresenta il territorio, localmente ma anche a livello nazionale, per i lavoratori e le famiglie colpite da questo terribile accaduto”.

La senatrice Silvia Vono mostra vicinanza alla cooperativa che ha subito ingenti danni a causa di un incendio le cui cause sono da accertare e rileva quanto costruito da “una realtà imprenditoriale relativamente giovane, nata infatti nel 2009, che opera in territori delle aree interne del Vibonese con l’obiettivo precipuo di includere nel mercato del lavoro i soggetti più deboli consentendo il sostentamento, nel settore colpito, di poco più di 40 famiglie”. “Un esempio nobile – prosegue Vono – che il presidente Nicola Marchese porta avanti con impegno coadiuvato dall’esperienza di Pasquale Fera e che, incontrandoli, ho potuto condividere esprimendo una solidarietà concreta che mi porterà nei prossimi giorni a stare accanto a loro per aiutarli ad una rapida ripresa delle attività”.