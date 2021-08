Incendio a Paravati di Mileto: l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti alle ore 1:10 circa di oggi, in via Caporale Mazzeo nella frazione Paravati di Mileto, per un incendio. L’incendio ha interessato un autocarro, alcuni container per lo stoccaggio di materiale ed alcuni tubi in polietilene temporaneamente depositati.

Per estinguere l’incendio, che ha coinvolto oltre al camion, il materiale caricato su di esso, il materiale presente nei container, in prevalenza materiale plastico e le tubazioni, si è reso necessario l’intervento di tre squadre e due autobotti.

È stata impedita la propagazione alle vicine abitazioni di cui una, a causa delle elevate temperature, riportava dei danni alla facciata.

Sono intervenuti complessivamente 18 unità Vigilfuoco con otto automezzi.