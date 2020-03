Incendio a Dasà: evacuate 4 famiglie [VIDEO e FOTO]

Quattro famiglie residenti in altrettante case sono state tempestivamente evacuate dai Vigili del Fuoco a seguito di un incendio, sviluppato per cause da definire, in via Indipendenza (rione case popolari) a Dasà.



Momenti di paura per gli abitanti della zona, ma i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e del Distaccamento di Serra San Bruno, unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno guidati dal capitano Marco Di Caprio, sono riusciti ad intervenire con decisione per domare le fiamme, scongiurando conseguenze drammatiche. Il personale intervenuto ha rimosso alcune bombole di gas presenti nello stabile.