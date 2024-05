Incendiato il campo sportivo di Catona, Forza Italia: “Ora è il momento di restare uniti per difendere la città”

“L’incendio di natura dolosa al campo sportivo di Catona rappresenta un atto vile e inqualificabile che offende e ferisce tutti noi reggini”.

In una nota i consiglieri di Forza Italia in Consiglio comunale, Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari, esprimono profondo sdegno per l’atto incendiario compiuto da ignoti al manto erboso del campo sportivo di Catona, in fase di riqualificazione.

“L’ennesimo atto intimidatorio che ci costringe a fare una riflessione urgente su quanto ancora ci sia da fare per diffondere la cultura del ‘costruire’: distruggere significa rallentare, a volte anche annientare gli sforzi che noi amministratori, anche dai banchi dell’opposizione, e i tanti reggini onesti compiono ogni giorno per tornare a vivere in una città che sia degna di questo nome” affermano i consiglieri.

“Come cittadini, ancor prima che come istituzioni, abbiamo il dovere di contrastare con fermezza questi episodi: perché la città rinasca, serve l’aiuto di tutti i reggini – dichiara il gruppo consiliare – ora è il momento di restare uniti per difendere la città”.