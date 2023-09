Incendiata l’auto di Angela Marcianò, la condanna di Mattiani e Caridi (FI): “I responsabili siano subito assicurati alla Giustizia”

“Condanniamo fermamente l’ignobile gesto perpetrato nei confronti della consigliera comunale, professoressa Angela Marcianò.



Angela è una persona perbene e noi siamo al suo fianco in un momento in cui viene colpita da un vile gesto.

Siamo convinti che non si fermerà e continuerà a spendersi per il bene di Reggio Calabria, così come sin qui ha fatto”.

A scriverlo in una nota sono il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Mattiani ed il consigliere comunale di Reggio Calabria (FI) Antonino Caridi.

“Ci auguriamo che gli inquirenti in breve tempo riescano ad assicurare alla Giustizia i responsabili.”.