Incendiata la porta d’ingresso di un ristorante

L’accesso di un ristorante in via Repaci, a Rende, è stato dato alle fiamme da ignoti. Il locale si trova nella stessa area in cui sono ubicati un ipermercato ed una palestra molto frequentata. I delinquenti sono entrati in azione nel giorno in cui l’esercizio commerciale è chiuso.

I titolari sono stati avvertiti dai Carabinieri i quali hanno individuato sul posto liquido infiammabile ed una spranga di ferro che i malviventi potrebbero aver utilizzato per fare ingresso nel luogo oggetto dell’intimidazione o arrecare danni all’ingresso. I militari dell’Arma stanno indagando per scoprire i responsabili.