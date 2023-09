Incendi nel Vibonese, Di Bartolo richiama Occhiuto: “Agire invece di attardarsi in campagne pubblicitarie”

“Il territorio vibonese brucia da giorni: decine di incendi hanno interessato i comuni di Briatico, Pizzo, Spilinga, Ricadi, Vibo Valentia, Mileto, Maierato e Ionadi. La situazione non sembra essere migliorata rispetto a due mesi fa. Proprio a fine luglio, a causa delle fiamme che hanno raggiunto infrastrutture e centri abitati, sono state evacuate famiglie e interrotta la circolazione sulle strade e sulla linea ferroviaria”. Mostra preoccupazione il segretario provinciale del Pd Giovanni Di Bartolo rispetto a questa particolare situazione ed esprime “un sincero ringraziamento ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’ordine per l’eccezionale lavoro compiuto in questi giorni a tutela della sicurezza dei cittadini”.

“Il presidente Occhiuto di ritorno da Bruxelles – sostiene l’esponente democratico – ha fatto sapere che i vertici delle istituzioni europee hanno manifestato apprezzamento per il modello di contrasto ai reati ambientali (incendi, depurazione, rifiuti) adottato dalla Regione Calabria. È difficile crederci – aggiunge – osservando la realtà della nostra provincia. Evidentemente i droni del presidente Occhiuto non volano nei cieli vibonesi. Meglio non attardarsi oltre in campagne pubblicitarie che si dissolvono nel nulla appena è necessario affrontare problemi concreti”.

Al contrario, a suo avviso, “i fatti drammatici di questi mesi, invece, consigliano all’Amministrazione regionale di concentrare risorse, uomini e mezzi, sia per implementare il controllo del territorio sia per rendere efficace e tempestivo l’intervento sui principi di incendio”.