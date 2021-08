Incendi a Nardodipace, rinviato l’evento “Anello delle Meraviglie”

L’evento “Anello delle Meraviglie”, previsto per i giorni 21 e 22 agosto, è rinviato. “La peculiarità del percorso dell’Anello delle Meraviglie – spiegano gli organizzatori – è quella di attraversare zone selvagge, poco accessibili e poco frequentate, ma questa peculiarità si trasforma in un grosso rischio in caso di incendio boschivo. Dato il persistere delle condizioni meteorologiche che favoriscono l’innesco e la rapida propagazione degli incendi, riteniamo che non sia il caso di mettere a repentaglio l’incolumità dei partecipanti e dei boschi stessi che dovremmo attraversare. Tanto più alla luce dell’incendio che proprio nella giornata di oggi ha lambito il Vecchio Abitato di Nardodipace e i geositi.

Nel ringraziare tutti i partner e i volontari che hanno lavorato per la buona riuscita dell’Anello delle Meraviglie 2021 – concludono – con rammarico, comunichiamo che la manifestazione è rinviata a data da destinarsi”.