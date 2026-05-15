Inaugurazione nuovo aeroporto dello Stretto: apre al traffico la rampa di uscita dello svincolo di Malderiti

Anas aprirà oggi al traffico, prima dell’inaugurazione del nuovo terminal aeroportuale, la rampa di uscita dello svincolo di Malderiti in direzione Reggio Calabria-Taranto.

L’attivazione della nuova viabilità, in configurazione di cantiere, è stata resa possibile grazie a un’accelerazione delle lavorazioni e consentirà di agevolare i flussi veicolari, garantendo fin da subito un accesso più fluido e sicuro ai passeggeri e ai residenti dell’area.

L’intervento rappresenta un tassello fondamentale del più ampio processo di modernizzazione infrastrutturale del territorio, più volte richiamato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalle istituzioni regionali.

L’opera, del valore di oltre 1,6 milioni di euro, consentirà di razionalizzare il collegamento tra la ex SS106 ter e l’aeroporto, migliorando sensibilmente i livelli di sicurezza della circolazione. Il progetto prevede infatti l’eliminazione dei precedenti incroci a raso presenti sulla SS106 Ter e il collegamento del quartiere di via del Tordo con la viabilità principale della SS 721.

A questo primo stralcio seguirà una seconda fase di completamento, già stimata in circa 1,8 milioni di euro, che interesserà il completamento delle rampe di immissione e il collegamento “monte-mare”.