Inaugurato un nuovo Circolo di Fratelli d’Italia

La Coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, ha ratificato la costituzione a Pianopoli di un nuovo circolo territoriale del partito di Giorgia Meloni, la cui guida è stata affidata a Giuseppe Lucia.

A tenere a battesimo l’apertura del nuovo circolo il vice presidente provinciale di FdI, Francesco Grandinetti, che ha rivolto un augurio di buon lavoro al nuovo presidente e ai militanti del Circolo, anche a nome della Coordinatrice Wanda Ferro, trattenuta a Roma da impegni legati alla sua attività parlamentare. “Il circolo di Pianopoli, con la guida Giuseppe Lucia – afferma Grandinetti – sarà un sicuro punto di riferimento per militanti e simpatizzanti di questa parte dell’hinterland lametino, e sono certo che riuscirà ad aggregare le tante persone che condividono la nostra politica fatta di coerenza, passione, valori etici e spirito di servizio nei confronti della gente. Siamo certi che percorrendo questa strada riusciremo ad ottenere sempre maggiore fiducia e consenso da parte dei nostri concittadini”. “La nostra proposta seria e coerente – dice l’on. Wanda Ferro – sta spingendo tanti cittadini a partecipare attivamente alla vita politica, e questo per noi è motivo d’orgoglio, perché moltiplicando le idee si riescono a moltiplicare anche le azioni e i risultati a favore della comunità”. “Questo territorio – prosegue Wanda Ferro – così come l’intera Calabria, ha necessità di far partire dai territori una rivoluzione dell’etica e della buona politica, e deve veder crescere una classe dirigente di qualità, davvero capace di valorizzare e mettere a frutto le immense potenzialità inespresse della nostra terra”.