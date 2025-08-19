Inaugurato l’asilo nido comunale di Nardodipace

Proseguono le iniziative volte a “creare occasioni di sviluppo e di crescita della comunità di Nardodipace, nella sua interezza e in tutti gli ambiti della vita quotidiana”. “L’impegno dell’Amministrazione comunale – spiega il sindaco Romano Loielo – si rivolge principalmente verso una considerevole erogazione di servizi rivolti alla intera cittadinanza al fine di rendere più agevole la vita quotidiana in una delle aree interne più belle ma tra le più recondite della Calabria”.

Secondo quanto riferisce il primo cittadino, “dopo anni di completa assenza, l’Amministrazione comunale è riuscita a riprendere l’asilo nido comunale, un servizio già creato nel 2008 e poi definitivamente perso nel 2012, dopo che si era addirittura riusciti a realizzare una splendida struttura finanziata dalla Regione Calabria da dedicare ai più piccoli cittadini di Nardodipace”.

Entrando nei dettagli, è stata inaugurata la struttura, “mai utilizzata sinora e lasciata priva della minima manutenzione”, ed è stato avviato il servizio stesso, l’asilo nido comunale “Cip & Ciop”, a cui sono state destinate tre unità di professionisti appositamente selezionati: una educatrice e due collaboratrici, “alle quali – afferma Loielo – va il mio più sentito e profondo ringraziamento, non solo per l’ampia disponibilità dimostrata, ma anche e soprattutto per la loro grande collaborazione e il loro non comune senso civico messi in campo nel sistemare e rendere immediatamente operativo, anche eseguendo direttamente alcuni importanti lavori manuali, un servizio delicato e fondamentale per la formazione e la crescita sana delle nostre future generazioni”.

“Da oggi – prosegue – tre persone in più lavoreranno a Nardodipace, in una struttura nuova, assiduamente impegnate nella cura dei nostri piccoli bambini. Questo risultato si unisce al successo del progetto dei due centri estivi di Nardodipace capoluogo e della frazione Cassari, aperti già a metà luglio e sino a fine agosto: le due strutture, dedicate ai bambini da tre anni in su e ai ragazzi sino a diciassette anni, gestite dalla ‘Aps Cassari – Credere per Crescere’ e dalla Pro Loco di Nardodipace, quest’anno hanno registrato vere cifre da record, con 27 iscritti a Nardodipace capoluogo e addirittura 42 nella frazione Cassari”.