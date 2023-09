Inaugurato il sentiero “Li Nivieri”: 40 km di intensa natura

Durante lo scorso weekend è stato inaugurato e percorso – da parte dei componenti dell’associazione “IncrociaMenti” il sentiero o, più correttamente, il tracciato di lunga percorrenza, “Li Nivieri” (le neviere) tra Serra San Bruno e Badolato borgo.

Oltre 40 km, quattro comuni e 600 metri di dislivello altimetrico, tra boschi di abete bianco, faggete pinete, castagni, pietre di granito e neviere fino ai corbezzoli, le vigne e gli ulivi di Badolato.

“È stata un’ esperienza entusiasmante – raccontano i protagonisti – sia per il fascino dei boschi attraversati, che per la magia del silenzio nel cammino, ma anche della festa al rifugio Monachella. Senza parlare dello spirito di socialità e amicizia che si è creato fra tutti i partecipanti. L’esperienza è stata molto utile anche per individuare i punti critici, in vista del tracciamento definitivo e delle future escursioni”.

In particolare, non è possibile campeggiare in tenda a causa della mancanza di strutture adeguate e sicure. Mancano le aree di sosta o quelle esistenti richiedono seri interventi di manutenzione.

Un altro punto da migliorare, secondo i partecipanti all’iniziativa, è l’ultimo tratto di discesa a Badolato, molto panoramico ma ancora intricato per la vegetazione, che richiederà un’ulteriore esplorazione e pulitura.

Cariche di voglia di “respirare” i boschi sono le parole di chi si è regalato due giorni di intenso contatto con la natura: “il sentiero è vivo e ci offre sempre nuove sorprese e scoperte. Molto sorprendente è stato, ad esempio, l’attraversamento dell’antico tratturo nel sottobosco presso località La Guardia, fino a Petra Perciata, un gruppo di monoliti aggettanti sulla vallata con vista straordinaria sullo Ionio. Grazie ad un recente intervento degli operai del Parco naturale regionale delle Serre, abbiamo infatti potuto raggiungere e ammirare da vicino questi monoliti davvero suggestivi”.

All’arrivo a Badolato i partecipanti sono stati accolti dall’assessore Andrea Bressa che, a nome del sindaco Nicola Parretta, ha consegnato l’attestato di partecipazione.

Un attestato speciale è stato consegnato a Vincenzo Vavalà, vicesegretario di “IncrociaMenti”, per il suo generoso contributo al successo dell’iniziativa.

I componenti dell’associazione hanno poi ringraziato “i soci sostenitori per il supporto economico, Radio Serra per la diffusione dell’iniziativa e Fernando Carrera che, con le sue canzoni, ci ha dato altre forti emozioni nella serata trascorsa nel bosco” e “tutti coloro che ci hanno sostenuto”.

L’auspicio è che “il Parco naturale regionale delle Serre, i Comuni e le altre istituzioni interessate, come CalabriaVerde e CAI, confermino e diano il loro supporto, anche concretamente, al completamento del sentiero ‘Li Nivieri’”. Infine, l’associazione “IncrociaMenti” si augura che l’iniziativa possa contribuire a promuovere la valorizzazione e fruizione delle numerose risorse ambientali della nostra regione”.