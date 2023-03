Inaugurato il palazzo dello sport di Roggiano Gravina

«L’odierna consegna del palazzo dello sport alla comunità di Roggiano Gravina e dei Comuni limitrofi serve per allontanare i ragazzi dalle devianze sociali e per tutelare la loro salute attraverso la prevenzione migliore, che è l’attività sportiva». Lo afferma, in una nota, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che precisa: «Dopo la recente apertura del Palazzo dello sport di Amantea da parte dell’amministrazione provinciale che ho l’onore di guidare, abbiamo dato ai cittadini un altro bene comune utile e prezioso. Ma non ci fermiamo qui.

Abbiamo a disposizione risorse per 200 milioni di euro, sia per l’edilizia scolastica che per costruire nuove palestre. Vogliamo contribuire a sviluppare i territori del Cosentino attraverso la costruzione di nuovi edifici scolastici e di luoghi sicuri dedicati alla pratica sportiva, indispensabili per la crescita sana delle nuove generazioni. Tra questi, ora c’è il palazzo dello sport di Roggiano Gravina, Comune strategico nel cuore della Valle dell’Esaro». «Nello specifico, i lavori – continua la presidente Succurro – erano iniziati nel lontano 2002, grazie ad Antonio Acri, compianto presidente della Provincia di Cosenza. All’inaugurazione dell’opera c’è stata una partecipazione straordinaria di persone, tra cui numerosissimi bambini. Ringrazio – conclude la presidente Succurro – il sindaco di casa, Salvatore De Maio, e tutti gli altri colleghi primi cittadini della zona, che hanno espresso viva gratitudine per l’apertura di questa nuova struttura, ideale per la crescita dei nostri bambini e dei nostri giovani».