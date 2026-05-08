Inaugurato il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale di Locri: pagina importante per la sanità della Locride

“L’inaugurazione del nuovo Pronto soccorso e della nuova sala operatoria dell’ospedale di Locri rappresenta un risultato concreto che testimonia il grande lavoro portato avanti in questi anni dal Governo regionale guidato dal presidente Roberto Occhiuto, insieme all’impegno dell’Asp e della dottoressa Lucia Di Furia, per rilanciare la sanità calabrese e restituire dignità ai nostri territori.

Parliamo di strutture moderne, tecnologicamente avanzate e finalmente all’altezza delle esigenze dei cittadini: nuovi spazi per l’emergenza-urgenza, percorsi più efficienti, maggiore sicurezza per pazienti e operatori sanitari, nuove dotazioni chirurgiche e posti di terapia intensiva post-operatoria.

Per troppo tempo la Locride è stata costretta a convivere con carenze e ritardi. Oggi, invece, si sta costruendo una sanità diversa, fatta di investimenti, programmazione e presenza concreta delle istituzioni.

Questo intervento si inserisce tra le tantissime attività positive realizzate dal Governo regionale guidato dal Presidente Roberto Occhiuto per rafforzare l’ospedale locrideo e, più in generale, l’intero sistema sanitario calabrese.

E il percorso di rilancio dell’ospedale di Locri non si ferma qui: entro il mese di maggio verrà approvato il progetto preliminare per la ristrutturazione della cosiddetta ‘Greca’, un intervento strategico dal valore di circa 50 milioni di euro. Successivamente si procederà speditamente con la gara per l’appalto integrato, accelerando ulteriormente il processo di ammodernamento dell’intero presidio ospedaliero.

Tutto ciò è la dimostrazione concreta che c’è chi parla e c’è chi fa. Noi continuiamo a lavorare ogni giorno con serietà, responsabilità e visione per dare alla Locride una sanità più efficiente, moderna e vicina ai cittadini. Siamo consapevoli che il percorso per restituire alla Calabria una sanità pienamente efficiente è ancora lungo e che tanto lavoro resta da fare. Ma con serietà, concretezza e visione, stiamo affrontando problemi che per anni sono stati lasciati irrisolti.

La strada da percorrere è ancora impegnativa, ma risultati come questi dimostrano che il cambiamento è possibile quando istituzioni, amministrazioni e operatori sanitari lavorano insieme con determinazione e amore per il proprio territorio.

La Locride merita servizi efficienti, sanità di qualità e strutture all’altezza del diritto alla salute dei cittadini”.

Così in una nota l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economica della Regione Calabria, Giovanni calabrese, a margine dell’inaugurazione del nuovo Pronto soccorso e della rinnovata sala operatoria del presidio ospedaliero di Locri.