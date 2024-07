Inaugurato il front office degli uffici giudiziari reggini, Princi: “La miglior risposta ai cittadini”

“Sono 16 le postazioni lavorative presenti nei nuovi uffici di front office della Procura di Reggio Calabria occupate da funzionari e dirigenti giudiziari che erogheranno importanti servizi alla collettività.”

A dichiararlo è l’eurodeputata reggina Giusi Princi che, su delega del presidente della Regione Roberto Occhiuto, aveva seguito e coordinato l’iter del progetto, finanziato dalla Regione Calabria con un importo complessivo di 640mila euro.

Stamane l’inaugurazione dei nuovi locali da parte delle Istituzioni. Oltre a Giusi Princi, che ha curato il Progetto insieme al Procuratore antimafia di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, presenti: il Procuratore Generale Gerardo Dominijanni; i Procuratori aggiunti Giuseppe Lombardo e Stefano Musolino; per l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà; per la Regione Calabria, Maria Stefania Caracciolo, neo assessore regionale ai Lavori pubblici, alla sua prima uscita ufficiale; il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, il presidente del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, Mariagrazia Arena, il presidente dell’Ordine degli Avvocati, avv. Rosario Infantino.

I locali dedicati sono quelli dell’ex bar sito all’interno dell’area CeDir, assegnati in comodato d’uso gratuito dal Comune di Reggio Calabria alla Procura. L’immobile (di circa 300 metri quadrati) è stato completamente progettato, ristrutturato e arredato dalla Regione Calabria. Si tratta di una infrastruttura che andrà a semplificare e potenziare l’organizzazione degli Uffici della Procura reggina, favorendo così efficienza e accessibilità. I nuovi locali accoglieranno in un unico spazio moderno e facilmente accessibile al pubblico uffici e quindi servizi prima dislocati presso Corte d’Appello, Procura e Tribunale di Reggio Calabria per carenza di locali.

“Solo pochi mesi fa abbiamo inaugurato l’inizio dei lavori. Oggi siamo riusciti a consegnare velocemente i nuovi locali, grazie ad una perfetta intesa intercorsa con la Procura di Reggio Calabria, presieduta dal Procuratore Bombardieri” dichiara Giusi Princi nell’evidenziare di quante e quali opportunità beneficeranno i cittadini, che “con i nuovi servizi avranno una giustizia sempre più rispondente ai bisogni di ciascuno.”

All’ interno della vasta area sono distribuiti diversi uffici:

1) Ufficio TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali). A questo ufficio potranno accedere gli avvocati e i cittadini interessati, al fine di visionare i fascicoli processuali nonché atti e documenti. All’interno dell’area è presente uno sportello front office con funzionari dedicati che seguiranno gli utenti o le parti legali per la consultazione dei documenti richiesti.

2)Ufficio Casellario e Carichi pendenti nel quale il singolo utente, o su delega il proprio rappresentate legale, potrà accedere al proprio certificato per conoscere lo stato dei procedimenti penali in corso e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.

3) Ufficio art. 335 che consente al singolo cittadino o al proprio rappresentate legale di verificare se il proprio nome risulta iscritto nel Registro delle Notizie di Reato e cioè conoscere se lo stesso risulta indagato o persona offesa di un eventuale procedimento penale. I locali sono ampi e luminosi, gli interni sono stati progettati e curati nei dettagli dalla ditta appaltata dalla Regione, e risultano dotati di importanti sistemi informatici per la rete dati, videosorveglianza e antintrusione, impianto di illuminazione di ultima generazione con sistema di risparmio energetico, impianto di climatizzazione caldo/freddo diffuso che garantisce la copertura in tutti gli ambienti, impianto di rilevazione ottico di fumo. Inoltre, i locali sono dotati di 7 servizi igienici di cui: 5 destinati al pubblico compreso quello per diversamente abili e 2 per il personale degli uffici.