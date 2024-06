Inaugurato all’Istituto di Istruzione Superiore “Galluppi” di Tropea il Campetto dello Sport

È stato inaugurato giovedì il nuovo campetto sportivo polivalente dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” di Tropea. Il progetto, finanziato dal PNRR “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, fa parte di un’ampia iniziativa che include diversi interventi negli istituti scolastici di tutta la provincia di Vibo Valentia. La riqualificazione dell’area sportiva dell’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea ha previsto il rifacimento della pavimentazione sportiva in erba sintetica e la recinzione esterna, i cancelletti di ingresso e il sistema di illuminazione.

La cerimonia di inaugurazione è stata anticipata da un torneo quadrangolare di pallavolo maschile e femminile arbitrato da Andrea Cirillo che ha coinvolto i quattro indirizzi di studio dell’IIS “Galluppi” di Tropea – Liceo Classico, Liceo Scientifico, Tecnico Turistico e Alberghiero – il tutto organizzato dal Dipartimento di Scienze Motorie della scuola grazie ai professori Clotilde Vallone, Domenico Geranio, Davide Scordamaglia e Giuseppe Guarna.

Al taglio del nastro erano presenti, oltre al dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, il presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina e il consigliere provinciale Nicola La Sorba. Il presidente L’Andolina ha sottolineato l’importanza di questo progetto affermando che “oggi è una bella giornata perché si consegna alla scuola superiore di Tropea e soprattutto ai ragazzi una struttura nuova dove poter esercitare l’attività motoria. Un investimento importante per la prima di una serie di opere di edilizia scolastica che si completa nel territorio della provincia. L’inaugurazione di oggi – ha aggiunto – è un segnale positivo per la comunità scolastica di Tropea, che beneficia di nuove opportunità per lo sviluppo dell’attività motoria e sportiva, essenziale per il benessere e la crescita dei giovani. Questo nuovo campetto sportivo rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio volto a migliorare le infrastrutture scolastiche della provincia di Vibo Valentia. Gli interventi futuri prevedono ulteriori miglioramenti e riqualificazioni delle aree dismesse degli istituti scolastici del territorio, garantendo agli studenti spazi adeguati e moderni per le loro attività”.

A seguire gli Alunni dell’Alberghiero di Tropea hanno offerto un ricco buffet agli ospiti.