Inaugurata una nuova sezione di Democrazia Sovrana e Popolare

Sabato 2 marzo è stata presentata a Gioia Tauro, nel corso di una conferenza stampa, la neonata sezione politica di Democrazia Sovrana Popolare, il partito fondato da Francesco Toscano e Marco Rizzo. “Oggi – ha detto il Coordinatore regionale Giuseppe Modafferi – abbiamo avuto il piacere di “fondare” la sezione “Stesicoro” di Gioia Tauro, la prima in Calabria del nuovo corso Dsp, un´attività che vuole riavvicinare la Politica al territorio ed ai cittadini.



Un bel momento politico in armonia. Grazie a chi ha lavorato per realizzare questo importante evento e a coloro che lavoreranno con noi per costruire uno spazio alle nostre idee”.

Modafferi si è poi soffermato sulle prossime iniziative che vedranno impegnata Democrazia Sovrana Popolare in Calabria, tenendo bene a mente le reali necessità dei cittadini.

All’evento è intervenuto il presidente Toscano, che ha riassunto la sostanza politica di Dsp indicando la traiettoria del prossimo futuro e sottolineando, per il delicato passaggio attuale, la stringente necessità di intensificare gli sforzi che militanti e simpatizzanti stanno generosamente compiendo in tutte le regioni d’Italia nell’ardua impresa di raccogliere le 150mila firme richieste per la presenza del partito alle prossime elezioni europee.

Presidente della Sezione è stata acclamata la dottoressa Maria Rosaria Tomas, figura nota e apprezzata per il suo incessante impegno nel servizio di volontariato sociale.

Nel corso della conferenza è stata anche data notizia di una iniziativa che, a breve, sarà realizzata a Gioia Tauro assieme ad altri soggetti operanti sul territorio provinciale e nella Piana di Gioia Tauro.