Inaccessibili i siti di diversi Comuni delle Serre: proprio ora che serviva ottenere informazioni da casa

In un momento delicato in cui, in considerazione della necessità di non uscire di casa per evitare contatti e dunque situazioni di potenziale contagio, assume particolare importanza la comunicazione istituzionale.



In questo senso, i Comuni rappresentano un punto di riferimento essenziale per la comunità. Peccato, però, che i siti istituzionali dei Comuni delle Serre siano in queste ore inaccessibili. A parte il sito del Comune di Serra San Bruno, che funziona correttamente, i siti degli altri Comuni non sono raggiungibili. È il caso di Spadola, Brognaturo, Fabrizia, Mongiana e Nardodipace. È raggiungibile solo la homepage del sito del Comune di Simbario, non le diverse sezioni. Il problema è apparentemente legato a questioni di server. L’auspicio è che la possibilità di accedere alle informazioni sia prontamente ripristinata.