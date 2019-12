In tasca una pistola detenuta illegalmente: 19enne arrestato dalla Polizia

La sera di Natale gli agenti del Commissariato di Polistena hanno tratto in arresto V.L., 19enne residente a Rosarno, per detenzione illegale di arma.



In particolare, i poliziotti impegnati in un posto di controllo, hanno intimato l’ALT ad un’autovettura con targa straniera, i cui tre occupanti hanno subito manifestato un atteggiamento nervoso che ha indotto gli operatori a procedere a perquisizione sia personale che dell’autovettura.

I tre uomini sono risultati in possesso di una somma di denaro contante di 2000 euro ed uno dei tre nascondeva nella tasca dei pantaloni una pistola automatica carica e con matricola abrasa. Per tale motivo, nei confronti di quest’ultimo, si è proceduto ad arresto in flagranza di reato e l’Autorità giudiziaria ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.