In silenzio ed al servizio dei cittadini: la Polizia festeggia così il 168° anniversario della sua fondazione

Ricorre oggi l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il 168° per l’esattezza. Chiaramente non ci saranno le solite e dovute celebrazioni, sarà una “festa” diversa, sarà una giornata al totale servizio della comunità, nel fare rispettare le misure di contenimento, nello stare vicini ai più bisognosi ed alle fasce più deboli della popolazione, così come è stato sempre fatto e mai come in questo momento.



E anche nel giorno del 168mo anniversario dalla fondazione, la Polizia di Stato è in prima linea per l’Italia con tutte le sue donne e i suoi uomini impiegati per il sostegno e la protezione dei cittadini. Nella consapevolezza delle nuove e difficili sfide che sta vivendo il Paese e ogni cittadino, i valori che devono guidarci devono essere chiari e forti come fari. Legalità, sicurezza, spirito di servizio, solidarietà. “Continuino queste ad essere le nostre solide fondamenta per ogni anno a venire”.