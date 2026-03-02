In Puglia la Domotek Reggio Calabria la spunta in cinque set

La Domotek Reggio Calabria la spunta in cinque set in casa della Joy Gioia del Colle e la spunta in cinque set.
La BCC Tecbus Castellana Grotte si impone con un perentorio 0-3 al PalaSiani di Napoli.
Nel volley non conta la differenza negli scontri diretti, ma criteri statistici differenti: ciò significa che, per la conquista del primo posto nel Girone Blu, si deciderà tutto nell’ultimo turno. Al momento pugliesi e calabresi appaiati a pari punti, ma con la BCC Tecbus avanti in base ai peculiari parametri della pallavolo.
Nell’ultima giornata, i reggini, tra le mura amiche, avranno di fronte l’Aurispa Lecce per cogliere l’opportunità di qualificarsi allo spareggio promozione, prima finstra per l’ascesa in Serie A2.
Adesso, però, testa rivolta alle Final Four di Coppa Italia Del Monte, in programma sabato prossimo a Belluno con il match di semifinale contro i padroni di casa.
Joy Gioia del Colle-Domotek Volley Reggio Calabria 2-3
(20-25,25-20,15-25,25-21,12-15)
Joy: Mariano 19, Marra, Frumuselu 11, Sette 10, Longo, Milan 14, Persoglia 4, Chinello, Pierri, Sabbi 11, Utro, Carta. Allenatore Racaniello, assistente Sportelli.
Domotek: Lazzaretto 24, De Santis, Mancinelli, Spinello, Guarienti Zappoli 16, Presta 8, Lopetrone, Saitta 3, Motta, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 20, Rigirozzo 8, Parrini. Allenatore Polimeni, assistente Dal Pozzo
Arbitri: Andrea Galteri e Mariano Gasparro.