In preparazione il nuovo calendario artistico poetico targato SD collection

È in fase di lavorazione grafica il nuovo calendario artistico poetico targato SD collection. Il progetto arrivato ormai alla settima edizione nasce da una fervida immaginazione che unisce poesia e arte a tutto tondo. Il 12 mesi, curato da Sonia Demurtas, anno 2025, è un calendario unico nel suo genere, ricco di novità: «Ogni artista e poeta è presente con una foto e breve biografia. Si tratta di un modo – spiega Demurtas – per permettere ai partecipanti di avere ampia visibilità. Un calendario dove nulla è lasciato al caso, e dove ogni artista viene presentato con un articolo di inserimento curato dalla promoter Sonia Demurtas. Nel calendario interamente a colori lo scorrere dei mesi ci proietta in un mondo pieno di bellezza dove tutto si riempie di meraviglia, speranza, colore. Un buon auspicio – sottolinea l’editrice – per un nuovo anno tutto da vivere a colori».

La selezione delle opere ammesse al calendario è stata curata da Sonia Demurtas. Le opere pittoriche presenti nel calendario saranno esposte a Palazzo Gagliardi in Vibo Valentia presso la sala Cev allestita di tutto punto e durante la presentazione alcuni poeti leggeranno la loro poesia presente nel 12 mesi. Interverrà come ogni anno il Console dei maestri del lavoro della Calabria Francesco Saverio Capria, ed il sindaco di Limbadi che si è interessato alla promozione del calendario. Per l’avvenuta selezione nel calendario ogni autore sarà omaggiato di un attestato di partecipazione che arricchirà il suo curriculum. La selezione accurata di ogni opera presente nel 12 mesi dona ad ogni artista presente la garanzia di avere una marcia in più e poter comprendere che la sua arte interessa, appassiona e piace. Gli autori selezionati per dare lustro al 12 mesi, 2025 sono: Umberto Falvo, Monica Colombaro, Antonio Franzè, Domenico Truocchio, Pasquale Terracciano, Carla Croce, Claudio Sposito, Patrizia Rosas, Vincenzo Aruta, Silvana Costa, Valerio Prestia, Salvatore Alfano, Alfredo Finocchiaro, Fulvia Rocca, Giovanna Santangelo, Lilly Calello, Cristina Corso, Eleonora Laganà, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Lucia De Cicco, Giulia Molino, Parisi Antonio, Licia D’Urzo, Michela Ferrara, Mimma Febbraro, Luigi Vicidomini, Francesco Saverio Capria, Maria Raffa, Unida Maria Luigia, Giusy Ciagola, Roky Marchese, Angela Piazzolla, Leonardo Cristofaro, Rosita Panetta, Nella Ungolo, Sator Art, Viviana Gallina, Caterina Borsci, Anna Alfano, Alida Nella Punturiero, Antonella Fortuna, Virdo’ Domenico, José Miranda, Annalisa De Cicco, Ugo Rosano’, Paolo Federico, Monica Mazzaccaro, Salvatore Alfano, Sonia Demurtas e Melina Morelli.