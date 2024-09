In occasione della Festa Patronale di Maria Santissima di Portosalvo la galleria “Limina” sarà aperta al traffico da venerdì a domenica

In previsione dell’aumento dei flussi veicolari in occasione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno e secondo quanto condiviso con i soggetti istituzionali coinvolti nel corso dei Comitati Operativi Viabilità presso la Prefettura di Reggio Calabria, le gallerie ‘Limina’ e “Torbido” rimarranno aperte al traffico durante i giorni di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre con mantenimento del senso unico alternato all’interno della galleria Torbido.