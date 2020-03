In macchina con la droga: segnalati due giovani del Vibonese

Le rigide prescrizioni governative non scoraggiano l’uso di droga sul territorio provinciale. Così i Carabinieri della Stazione di Filandari, impegnati in una serie di controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme governative in materia di Covid-19, hanno fermato due giovani – rispettivamente di 27 anni, incensurato, e di 21 anni – entrambi di Rombiolo, a bordo di una Lancia Musa, chiedendo le ragioni della loro presenza in quel luogo.



Dinanzi a una risposta confusa e non convincente da parte del conducente, incapace di fornire adeguate motivazioni per sé e per il passeggero e dopo aver subodorato la presenza di droga, i Carabinieri della Stazione di Filandari hanno proceduto a perquisire i due giovani e la vettura su cui viaggiavano. E all’interno hanno ritrovato due involucri di carta stagnola contenenti, rispettivamente, 2,5 grammi e 5 grammi di marijuana e un terzo con 0.80 grammi di cocaina. Il materiale ritrovato è stato posto sotto sequestro.

I due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Vibo per la violazione amministrativa dell’art. 75 D.P.R. 309/90 e deferiti in stato di libertà perché, in assenza di comprovate ragioni dettate da stato di necessità, sanitarie o di lavoro, si muovevano liberamente in barba alle attuali disposizioni governative.