In fiamme un negozio di articoli per la pesca a Vibo Marina: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili Del Fuoco Del Distaccamento portuale di Vibo Marina stanno intervenendo per lo spegnimento di un incendio di un negozio di articoli per la pesca a Vibo Marina in via Roma.

La richiesta di intervento è pervenuta alle ore 10:50 circa e sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento.

Sul posto, oltre alla squadra del distaccamento portuale, opera una autobotte proveniente dalla sede centrale di Vibo Valentia.

All’interno del negozio si trovava un cane che, al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, era esanime a terra.