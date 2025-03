In fiamme un magazzino: una persona rimane ustionata

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale, distaccamento di Soverato e distaccamento di Chiaravalle Centrale sono intervenute dalle prime ore del pomeriggio di ieri nel comune di Olivadi per l’incendio di un magazzino/garage attiguo ad uno stabile di tre piani fuori terra. Il magazzino/garage è stato interessato da un incendio che ha coinvolto un furgone parcheggiato all’interno, dei fusti verosimilmente utilizzati a contenere liquidi infiammabili, due motociclette ed un quantitativo di legna non precisato.

L’incendio sviluppatosi si è immediatamente propagato al piano terra dello stabile. A causa delle altissime temperature, i locali interessati dal rogo hanno riportato danni al solaio con rottura delle pignatte.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Nell’evento è rimasta coinvolta una persona che ha riportato ustioni su diverse parti del corpo. La stessa è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera di Catanzaro.

Al termine delle operazioni di spegnimento, in via precauzionale è stato interdetto l’accesso allo stabile in attesa di ulteriori verifiche tecniche approfondite finalizzate a valutare le condizioni di sicurezza dell’immobile.

Sono in corso accertamenti sull’origine del rogo e al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

L’intervento, che ha visto impegnate oltre 15 unità Vigilfuoco con 5 automezzi, si è concluso alle ore 01.35 circa.

Sul posto i Carabinieri ed il sindaco di Olivadi per gli adempimenti di competenza.