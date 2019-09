I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro sono intervenuti in via Togliatti, località Roccelletta, nel comune di Borgia per un incendio all’interno di un capannone abbandonato.

La segnalazione alla Sala Operativa 115 è stata effettuata da alcuni cittadini che hanno visto fuoriuscire del fumo dalla struttura.

Sono intervenute due squadre con due mezzi antincendio, che hanno praticato un foro all’esterno del capannone per poter accedere e procedere alle operazioni di spegnimento.