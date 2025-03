In fiamme l’auto del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari

Si è verificato nel corso della notte appena trascorsa, indicativamente intorno alle 2, un episodio destinato a destare clamore e preoccupazione nella popolazione. L’auto del sindaco Alfredo Barillari – una Audi Q2 di color nero – è stata letteralmente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che hanno avviato le indagini. Sono in corso le verifiche, ma non si esclude la matrice dolosa. In carica dal settembre 2020, Barillari e la sua maggioranza targata “Liberamente” hanno avviato un’attività amministrativa volta a realizzare il “cambiamento”. Numerosissimi i messaggi di vicinanza e solidarietà giunti dai cittadini.