In corso, presso l’Hub Servizi per la famiglia del Comune di Reggio Calabria, giornate di formazione sul Progetto Educativo Individualizzato

La tematica centrale è il Progetto Educativo Individualizzato

Sono in corso presso l’HUB SERVIZI PER LA FAMIGLIA, del Comune di Reggio Calabria, delle giornate di formazione, a cadenza mensile, che coinvolgeranno risorse umane già impegnate presso contesti socio-educativi di Comunità.

La tematica centrale è il Progetto Educativo Individualizzato, meglio conosciuto come PEI, quale strumento fondamentale per la cura delle comunità, soprattutto in presenza di individui con bisogni specifici. Il PEI possiamo definirlo come un documento collettivo, afferma la Latella, responsabile dell’Azione Costruire Rete, come nella “comunità scolastica” anche in quella “extra-scolastica “– esempio i centri diurni – la sua elaborazione e composizione, infatti, coinvolge tutti i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nella crescita e nell’educazione del ragazzo, destinatario finale dell’intervento.

La dottoressa Tina Bruzzese, scelta per questa formazione, ha vagliato, insieme allo staff di progetto, spiega la Cuzzola – coordinatrice del servizio – i bisogni rilevati dalle agenzie educative e dai singoli operatori che si sono avvicinati agli Sportelli dell’HUB comunale, progettando eccellentemente un programma formativo che in questi mesi sottoporrà ai partecipanti.

“Sono lieto della vivacità con cui lo Staff dell’Hub sviluppa le risorse destinate alla famiglia in maniera integrata e trasversale, in quanto sostenere la famiglia e far crescere la nostra Città, passa anche e soprattutto dal rinforzare e favorire gli operatori multidisciplinari impegnati presso i servizi ove sono collocati i minori, cuore pulsante di ogni famiglia” – afferma l’assessore al Welfare Demetrio Delfino; continua inoltre dicendo che, – “è inoltre essenziale, che le risorse umane impegnate nelle comunità extra – scolastiche, siano in grado di elaborare e utilizzare correttamente il PEI, visto anche che ne è strumento richiesto dalla D.G.R. n. 503 del 25.10.2019 (Allegato A al regolamento “Requisiti generali strutturali professionali organizzativi delle strutture socio assistenziali).

L’obiettivo è quello di fornire agli operatori sociali gli strumenti necessari per la compilazione e l’attuazione di un progetto personalizzato, in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ogni individuo, ma soprattutto saperlo “elaborare” in modo integrato.

Questi interventi formativi, come molti altri, si svolgono presso la sede di Hub ed sono completamente gratuiti, ma a numero chiuso, con un massimo di 18 partecipanti.

I posti sono riservati in modo prioritario agli operatori sociali in contesti di comunità.

Il programma formativo completo e specifico sull’utilizzo del P.E.I. rappresenta un’importante opportunità per gli operatori sociali di perfezionare le loro competenze ed ampliare le loro conoscenze, al fine di migliorare l’intervento in contesti di comunità.

Per ulteriori e future iniziative ed informazioni è possibile recarsi in HUB in via Sbarre inferiori 139, Reggio Calabria, o telefonare al numero 0965/840650, scrivere su Whatsapp al 389.5285025, inviare una e-mail a info@centroserviziperlafamiglia.it – Seguire HUB su Facebook ed Instagram