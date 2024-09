In corso le ricerche di un uomo scomparso da giorni

A seguito dell’attivazione del Piano d’Intervento per la ricerca di persone scomparse da parte della Prefettura di Catanzaro, il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – CNSAS è stato attivato nel pomeriggio per la ricerca di un uomo di 71 anni, S. J. le iniziali, originario della Svizzera ma residente a Vallefiorita, in provincia di Catanzaro, di cui non si hanno notizie da più giorni.



Ad allertare i soccorsi sono stati i familiari.

Impegnati nelle ricerche, tecnici della Stazione Alpina Catanzaro, stanno battendo delle aree impervie.

Chi avesse notizie o in caso di eventuale avvistamento del malcapitato contatti il Comune di Vallefiorita.